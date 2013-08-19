Осенью условия покупки квартир на "первичке" улучшатся

Осенью на первичном рынке недвижимости Киева условия покупки квартир улучшатся: девелоперы будут снижать сумму первоначального взноса и увеличивать сроки рассрочки, прогнозирует президент стройкомпании «БилдГрупМенеджмент» Игорь Вишняков.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «БилдГрупМенеджмент», по мнению Вишнякова, причиной этого станет возросшая конкуренция на рынке новостроек столичного региона и отсутствие ипотечного кредитования.

«По данным отделов продаж, в течение 7 месяцев текущего года количество сделок с оформлением рассрочки от застройщика выросло более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. При этом сделок с привлечением ипотечного кредитования за эти же 7 месяцев практически нет. Хотя еще в прошлом году банки хоть и неохотно, но выдавали займы на покупку «первички». Поскольку количество покупателей, готовых выложить за квартиру сразу всю сумму, все еще не превышает 10-15%, спрос на любые инструменты отсроченного платежа остается стабильным», - цитирует пресс-служба Вишнякова.

Президент «БилдГрупМенеджмент» считает, что осенью многие девелоперы снизят суммы первоначального взноса за 50-метровую однокомнатную квартиру с 30 тыс. долл. до 15 тыс. долл. При этом рассрочка будет предоставляться на 5 лет и более.

Кроме того, по прогнозам Вишнякова, осенью существенно усилится тенденция давления регионального жилья на столичный рынок недвижимости.

«В этот период ожидается массовая сдача в эксплуатацию жилья, которое застройщики начали возводить сразу после кризиса, в 2010 году. Это преимущественно объекты эконом-класса, пользующиеся сегодня наибольшей популярностью среди покупателей. Давление на столичный рынок будут оказывать вводимые в эксплуатацию комплексы в Киевской области, особенно в западном направлении – Ирпене, Буче, Вишневом, Софийской и Петропавловской Борщаговках», - отметил директор «БилдГрупМенеджмент».

Как сообщал УНИАН, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на первичном рынке недвижимости Киева, по данным консалтинговой компания SV Development, в июле 2013 года снизилась на 0,68% - до 1 746 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «БилдГрупМенеджмент» работает на рынке недвижимости с 2007 года. Сегодня инвестиционный портфель «БилдГрупМенеджмент» состоит из 37 жилых домов и трех комплексов, которые находятся на этапе строительства, общей площадью 70-80 тыс. кв. м.

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