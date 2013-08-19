Кабмин урезал финансирование программы удешевления ипотеки

Кабинет министров Украины сократил на 150 млн грн финансирование программы «Удешевление стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

Об этом говорится в распоряжении правительства №588-р от 1 августа 2013 года «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, на 2013 год».

В то же время данным распоряжением Кабмин увеличил финансирование программы предоставления господдержки на строительство (покупку) доступного жилья на 108,53 млн грн. Еще 41,47 млн грн направлено на финансирование программы «Строительство, реконструкция, проведение проектных и ремонтных работ на приоритетных объектах государственного и регионального значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих неотложного проведения указанных работ, и покупку оборудования, а также на курортах государственного значения».

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на начало июля, граждане Украины – участники правительственной программы удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения граждан доступным жильем с начала 2013 года получили 674 кредита на сумму более 155 млн грн.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля 2012 года утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В программу несколько раз вносились изменения.

По условиям программы, кредиты предоставляются сроком до 15 лет в гривне, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство.

Программа активизации экономики на 2013-2014 годы предусматривает привлечение под государственные гарантии 5,4 млрд грн на реализацию следующих программ: строительство доступного жилья (30/70), молодежное кредитование, «Собственный дом», удешевление стоимости льготных ипотечных кредитов, обеспечение жильем инвалидов войны и льготных категорий населения, аренда с правом выкупа.