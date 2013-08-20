Попов рассчитывает получить из госбюджета 100 млн грн на ремонт дорог

В сентябре власти Киева рассчитывают получить из госбюджета 100 млн. грн дополнительных средств на ремонт автодорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам председатель КГГА Александр Попов, комментируя состояние дорог.

“Мы работаем с правительством. Мы просим 100 миллионов дополнительно для того, чтобы решить вопрос нормального входа в зимне-осенний сезон в части подготовки именно дорог до этого периода”, - сказал Попов.

По его словам, осталась невыполненной значительная часть работ по ремонту автодорог, а часть работ выполнялась в долг.

“Сегодня такая проблема есть, но наши постоянные консультации и дискуссии с правительством, я думаю, приведут к позитивному решению. Может не 100 миллионов, но значительную сумму мы получим и завершим в сентябре эти работы. Я убежден, что мы за сентября подтянем эту проблему”, - отметил председатель КГГА.

Относительно реконструкции дороги на проспекте Победы, который является одной из главных магистралей столицы, Попов сообщил, что после празднования Дня Независимости Украины запланировано провести отдельное совещание по выполнению запланированных работ и определению сроков ее завершения.

“Этот проект очень тяжелый в таких условиях финансирования, но совместными усилиями будем реализовать успешно”, - заметил Попов.

По его словам, значительная часть работ на проспекте Победы выполнена без бюджетного финансирования благодаря тому, что подрядчик пошел навстречу городской власти и выполнил работы за свои средства.