Минрегион перераспределил финансирование программ доступного жилья

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) перераспределило финансирование программ доступного жилья в пользу тех областей, где эти программы наиболее популярны среди населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава министерства Геннадий Темник во время открытия Второго Выставочного форума «Доступное жилье».

«Мы отслеживали фактическое состояние выполнения программ по каждой области, после чего приняли меры касательно перераспределения финансирования, как в рамках самих программ, так и между регионами. Мы поддержали те регионы, где активно эти программы используются и увеличили им финансирование», - сказал Темник.

По его мнению, это даст возможность всем людям, которые находятся на очереди и хотят принять участие в этих программах до конца года получить жилье.

Подробности перераспределения средств министр не озвучил.

Как сообщал УНИАН, в августе 2013 года Кабинет министров Украины сократил на 150 млн грн финансирование программы «Удешевление стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

В то же время Кабмин увеличил финансирование программы предоставления господдержки на строительство (покупку) доступного жилья на 108,53 млн грн. Еще 41,47 млн грн направлено на финансирование программы «Строительство, реконструкция, проведение проектных и ремонтных работ на приоритетных объектах государственного и регионального значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих неотложного проведения указанных работ, и покупку оборудования, а также на курортах государственного значения».