«Киевгорстрой» реализовал около 1 тысячи квартир по программам доступного жилья

Холдинговая компания «Киевгорстрой» за время участия в государственных программах доступного жилья реализовала около 1 тысячи квартир.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир во время ІІ Выставочного форума «Доступное жилье», проходящего в Киеве.

«В общей сложности с начала программы мы отдали около 1 тыс. квартир. И это не конечная цифра. Сколько нужно будет, столько мы и дадим», - сказал он.

Как отметил глава Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) Геннадий Темник, данный показатель является рекордным для Украины.

«В Украине суммарно по программам передано 8 тысяч квартир. Поэтому в этом плане «Киевгорстрой» - передовики. Больше, чем у них, нет ни у кого», - сказал министр.

В то же время Кушнир, отвечая на вопрос главы Минрегиона о том, какие проблемные вопросы возникают в ходе реализации программ доступного жилья, отметил несовершенство законодательной базы.

«Главное – подтянуть законодательную базу в доступном жилье, чтобы люди не боялись приходить и приносить деньги. У них очень большой вопрос по поводу того, что сегодня им платить 3% годовых, а через два года – все 16%. Поэтому они сомневаются», - сказал президент «Киевгорстроя».

По его словам, также в Украине нужно ввести дифференцированный подход при выделении населению средств для участия в программах доступного жилья. «То есть если у тебя достаток один, ты получаешь под одни проценты, если у тебя достаток другой, ты получаешь под другие проценты. И за счет этого расширяется сегмент тех, кто может участвовать в таких программах», - отметил Кушнир.

Глава Минрегиона пообещал, что его министерство рассмотрит данные предложения.

Как сообщал УНИАН, в начале августа холдинговая компания «Киевгорстрой» обратилась к Киевской городской государственной администрации (КГГА) с просьбой содействовать в выделении земельных участков под застройку в столице, взамен пообещав передавать больше квартир для участия в программах доступного жилья.

В 2012 году в рамках участия в жилищных госпрограммах «Киевгорстрой» передал 468 квартир по программам «Доступное жилье» (30/70) и удешевленной ипотеки.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.