Поступления в бюджет от сдачи киевлянами в аренду недвижимости выросли в 1,5 раза

Объем поступлений в городской бюджет Киева от сдачи киевлянами в аренду недвижимости в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 54% - до 171,4 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 июля текущего года на учете в районных налоговых инспекциях Киева состояло около 11,4 тыс. физических лиц, в том числе 8,7 тыс. физических лиц-предпринимателей, которые сдают в аренду недвижимое имущество. Еще почти 17 тыс. граждан получили доходы от предоставления недвижимости в аренду от налоговых агентов.

При этом в пресс-службе ведомства отметили, что в течение первого полугодия 2013 года было выявлено 329 граждан, которые сдавали в аренду квартиры и при этом не платили налоги. По результатам проверок было дополнительно начислено и уплачено в бюджет 2,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба в Киеве в 2012 году раскрыла 1073 случая нелегальной сдачи жилья в аренду и доначислила собственникам этого жилья 5,438 млн грн налога на доходы физических лиц.

По состоянию на 1 января 2013 года в Киеве официально сдавали жилье 36 тысяч граждан, которые уплатили в бюджет порядка 200 млн грн налога на доходы физических лиц, что на 52 млн грн больше показателя 2011 года.