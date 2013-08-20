В Киеве откроют пятое отделение для регистрации прав на недвижимость

Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр) 21 августа откроет в Киеве пятое отделение для регистрации прав на недвижимое имущество по ул. Трехсвятительской, 4в, сообщила УНИАН пресс-служба Укргосреестра.

«В новом помещении площадью почти 100 кв. м будут работать пять окон для работы с гражданами, в двух из них будет осуществляться прием документов для получения информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, в трех – проводиться регистрация вещных прав на недвижимость», - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что пятое отделение станет первым в столице, где будет работать электронная система управления очередью.

На данный момент в столице работают четыре отделения Государственной регистрационной службы, где осуществляется госрегистрация вещных прав на недвижимое имущество: по просп. Воздухофлотскому, 76-г, просп. Бажана, 7-е, ул. Верхний Вал, 32 и просп. Маяковского, 29.

Пресс-служба Укргосреестра также сообщила, что с начала 2013 года (по состоянию на 18 августа) в Госреестре вещных прав на недвижимое имущество зарегистрировано 179,76 тыс. заявлений и запросов в Киеве, из которых почти 60%, или 104,43 тыс., – нотариусами. Удовлетворено 97% (или 164,44 тыс.) рассмотренных заявлений и запросов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Государственной регистрационной службе Украины сообщили о намерении увеличить на 20 человек штат регистраторов вещных прав на недвижимость. По словам главы Укргосреестра Дмитрия Вороны, это позволит повысить скорость обслуживания и качество предоставления услуг гражданам.

Справка УНИАН. Ранее в Украине действовало четыре государственных реестра, в которых подлежали регистрации права на недвижимость: реестр прав собственности на недвижимое имущество; реестр сделок; реестр ипотек и реестр запретов отчуждения недвижимого имущества.

С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.