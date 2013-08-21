Минюст предлагает расширить полномочия нотариусов

Министерство юстиции разработало и внесло на рассмотрение Кабинета министров проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о предоставлении информации о государственной регистрации прав и их обременений из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, согласно законопроекту, полномочия нотариусов в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество будут расширены. Действуя как специальные субъекты, на которых возложены функции государственных регистраторов, они смогут теперь наравне с госрегистраторами предоставлять населению выписки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

«Люди теперь сами смогут выбирать, куда им лучше обращаться за такой информацией: в регистрационные службы, как было до сих пор, или к нотариусам, где они без очереди, лишнего ажиотажа и в комфортных условиях смогут получить нужную информацию. Мы даем людям такой выбор, делая в целом процесс получения информации населением доступным», - объяснила министр юстиции Елена Лукаш.

По ее словам, принятие закона принесет серьезные позитивные изменения при реализации физическими и юридическими лицами вещных прав на объекты недвижимого имущества.

Справка УНИАН. Ранее в Украине действовало четыре государственных реестра, в которых подлежали регистрации права на недвижимость: реестр прав собственности на недвижимое имущество; реестр сделок; реестр ипотек и реестр запретов отчуждения недвижимого имущества.

С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.