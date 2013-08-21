На строительство арен к «ЕвроБаскет 2015» компания UBI выделит еще 100 млн грн

Инвестиционно-девелоперская компания UBI до конца 2013 года намерена дополнительно инвестировать 100 млн грн в развитие 4 проектов многофункциональных арен к «ЕвроБаскет 2015» в Киеве, Одессе, Львове и Днепропетровске.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба UBI.

Согласно сообщению, по состоянию на август компания уже вложила в реализацию указанных проектов 50 млн грн, большую часть из которых (70% средств) - в столичный проект. В развитие арен Львова, Одессы и Днепропетровска компания инвестировала 11%, 8% и 7% средств соответственно.

При этом, 65% от уже инвестированных 50 млн грн компания потратила на подготовительные работы по строительству, 30% - на выполнение проектных работ. Еще 5% средств были потрачены на получение исходных данных для проектирования.

По данным пресс-службы UBI, на сегодняшний день на площадке строительства в Киеве ведутся подготовительные работы: производится демонтаж существующих зданий промышленной застройки и мобилизация строительного оборудования. Всего на территории строительства будет демонтировано 17 зданий и сооружений.

В Одессе и Львове проходят подготовительные работы по расчистке территории строительства. В частности, в Одессе идет демонтаж старых зданий завода «Одессельмаш». Производятся дополнительные геологические и геодезические изыскания, прокладываются временные дороги и сети.

В Днепропетровске завершен этап расчистки территории и началась программа испытаний свайного поля.

Полностью завершить подготовительный этап строительства во всех 4 городах UBI планирует уже до конца сентября.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года местный организационный комитет (МОК) «ЕвроБаскет 2015» и компания UBI подписали протокол о намерениях на проведение матчей турнира в аренах, которые развивает UBI.

Справка УНИАН. United Basketball Investments (UBI) – инвестиционно-девелоперская компания, которая развивает мультифункциональные арены в четырех городах Украины (Киеве, Львове, Одессе, Днепропетровске) в рамках подготовки к европейскому чемпионату по баскетболу «Евробаскет – 2015».

В августе 2013 компания United Basketball Investments (UBI) подписала договор о стратегическом сотрудничестве с SMG – крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на девелопменте и управлении мультифункциональными объектами коммерческой недвижимости (в управлении SMG находится 220 объектов коммерческой недвижимости по всему миру, в которых проходит более 30 тыс. мероприятий ежегодно).