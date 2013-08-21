Укргосреестр установит электронные системы управления очередью до конца года

В регистрационных службах крупнейших городов Украины до конца 2013 года будут установлены электронные системы управления очередью.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Ворону.

«Мы улучшаем условия и делаем наши услуги более доступными для граждан. Следующий наш шаг - это установка оборудования для электронной очереди. Даже если к нам одновременно пришло много людей, они будут знать, за кем они, сколько времени им нужно, к какому оператору обращаться», - цитирует пресс-служба Ворону.

По словам чиновника, в общей сложности, до конца года планируется установить 180 систем управления очередью.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года глава Укргосреестра Дмитрий Ворона заявил, что после поступления множества обращений и жалоб относительно очередей в отделениях регистрации, правительство приняло решение о выделении средств для территориальных органов государственной регистрации на закупку электронных систем управления очередью, которые будут установлены во всех проблемных точках.

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№ 1085/2010 от 9 декабря 2010 года), в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации.