В Тернополе по случаю Дня Независимости горячая вода будет подаваться в течение всего дня

В Тернополе по случаю Дня Независимости горячая вода будет поставляться в течение всего дня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее распоряжение подписал вчера городской голова Тернополя Сергей Надал в связи с празднованием 22-й годовщины Независимости Украины и Дня города (28 августа – УНИАН).

«Мы стараемся сделать праздничные и выходные дни максимально комфортными для жителей города, поэтому приняли решение увеличить период подачи горячей воды», – цитирует пресс-служба Надала.

Согласно распоряжению, горячая вода 24 августа будет поставляться с 7 утра до 23 часов, а 25, 26 и 28 августа – с 7 до 12 часов и с 16 до 23 часов.

Обычно горячей водой тернополяне могут воспользоваться лишь по 2-4 часа утром или вечером.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2013 года тернополяне, которые пользуются централизованной системой снабжения горячей водой, могли пользоваться ею круглосуточно, а 5-7 января по случаю Рождественских праздников ее в городе подавали с 7 часов утра до 1 часа ночи.