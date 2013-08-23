У Азарова обещают не допустить необоснованного повышения тарифов на ЖКУ

Правительство не допустит повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг без тщательного анализа их экономической обоснованности, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины (Минэкономразвития).

«Перед нами важная задача: мы, вместе с местными органами власти, должны проанализировать тарифы на коммунальные услуги и их составляющие, определить обоснованные уровни тарифов с учетом региональных особенностей и о результатах проинформировать Кабинет министров», - цитирует пресс-служба первого заместителя министра экономического развития и торговли Анатолия Максюту.

Пресс-служба Минэкономразвития также сообщила, что анализ этой информации будет проведен в течение месяца, после чего обобщенные данные будут переданы на рассмотрение Кабмина.

Как сообщал УНИАН, в средине августа вице-премьер-министр Александр Вилкул заявил, что по результатам проверок рабочих групп решения о повышении коммунальных тарифов отменены в 20 населенных пунктах Украины.

Ранее Государственная служба по вопросам регуляторной политики и предпринимательства предложила Кабинету министров разработать законопроект, который предусматривает возвращение практики государственного регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги.