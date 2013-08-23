Физлицо намерено купить киевский рынок «Оболонь»

Физическое лицо намерено приобрести 100% (5,67 тыс. шт.) акций компании «Рынок «Оболонь», владеющей одноименным рынком в Оболонском районе столицы.

Об этом потенциальный покупатель – Тамара-Любомира Голиш – сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, на момент размещения объявления Голиш не владела акциями рынка.

Как сообщал УНИАН, в средине августа текущего года на территории рынка «Оболонь» горел один из павильонов. Площадь пожара составила около 600 кв. м.

На месте пожарно-спасательные подразделения установили, что пожар произошел в центральном павильоне по продаже овощей, фруктов и мяса. Огнем были уничтожены и повреждены конструктивные элементы каркаса, торговые ролеты, торговое оборудование, материальные ценности, находившиеся в торговых отделах.

Жертв и пострадавших не было. Причина пожара устанавливается. По факту указанного происшествия проводится расследование.

Справка УНИАН. Компания «Рынок «Оболонь» основана в 1996 году. Занимается предоставлением в аренду собственного или арендованного недвижимого имущества.

По состоянию на конец 2012 года уставный капитал компании составлял 567 тыс. грн, а собственником 100% акций компании являлось физлицо Орест Яремик.

По итогам прошлого года «Рынок «Оболонь» увеличил чистый убыток на 19,4% до 37 тыс. грн. При этом чистый доход компании за аналогичный период вырос на 8% - до 14,33 млн грн.