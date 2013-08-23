В США обвалились продажи новых домов

Продажи новых домов в США резко уменьшились в июле - на 13,4%, до 394 тысяч, что является минимальной отметкой с октября прошлого года, сообщается в пресс-релизе бюро переписи населения министерства торговли США, передает Прайм.

Данные оказались намного хуже прогнозов аналитиков, ожидавших уменьшения продаж всего на 2%.

По сравнению с июлем прошлого года продажи новых домов в крупнейшей экономике мира выросли на 6,8%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) является важным показателем состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд, и в этих условиях сокращение продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.