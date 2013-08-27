Курченко купил стадион «Металлист» - источник

Областной спортивный комплекс «Металлист» продан за 674 млн. 522 тыс. грн с учетом НДС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского областного совета со ссылкой на председателя облсовета Сергея Чернова, сегодня состоялось заседание конкурсной комиссии по продаже единого имущественного комплекса коммунального предприятия «Областной спортивный комплекс «Металлист».

Конкурсная комиссия решила признать победителем конкурса единственного заявителя – общество с ограниченной ответственностью «Спортивный комплекс «Стадион Металлист» как согласившегося со всеми условиями конкурса по продаже и предложившего цену за объект – 674 522 000,00 грн с учетом НДС.

Во время заседания директор общества с ограниченной ответственностью «Спортивный комплекс «Стадион Металлист» Александр Пархоменко и представители общества проинформировали конкурсную комиссию, что в случае приобретения единого имущественного комплекса КП «ОСК «Металлист» общество планирует проведение на стадионе футбольных матчей, концертов, экскурсий, фотосессий и т.п.

Дополнительные источники доходов: аренда помещений стадиона, продажа прав на название стадиона, доход от кейтеринга, продажа эксклюзивных прав на коммерческую деятельность, использование рекламных площадей.

Чернов также сообщил, что учитывая важность этого вопроса для всей территориальной общины Харьковской области, конкурсная комиссия обратилась к нему с предложением вынести на утверждение сессии областного совета результаты конкурса.

Кроме того, члены конкурсной комиссии рекомендовали Харьковскому облсовету заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Спортивный комплекс «Стадион Металлист» договор купли-продажи стадиона.

Официального подтверждения, кто именно является покупателем стадиона «Металлист», на это время нет, но из собственных источников УНИАН стало известно, что ОСК «Металлист» приобрел харьковский бизнесмен, владелец ФК «Металлист» Сергей Курченко.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2012 года депутаты Харьковского городского совета приняли обращение к председателю облсовета Чернову с просьбой передать ОСК «Металлист» в коммунальную собственность Харькова. В 2007 году, на период реконструкции и подготовки к Евро-2012, ОСК «Металлист» был передан городом в управление Харьковскому областному совету.

20 декабря на то время президент футбольного клуба «Металлист» Александр Ярославский заявил, что может прекратить финансирование клуба в связи с заявлениями мэра Харькова Геннадия Кернеса о том, что стадион «Металлист» должен быть возвращен в коммунальную собственность Харькова.

21 декабря председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, комментируя конфликтную ситуацию, сказал, что не исключает возможности продажи стадиона частному лицу.