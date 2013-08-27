В Киеве 98% объявлений о продаже недвижимости дают посредники – эксперт

Количество сделок с недвижимостью в Киеве, которые проводятся в сопровождении риелторов, не превышает 50%, а средний размер комиссии посредников составляет 3,4%.

Об этом сообщила пресс-служба интернет-проекта в сфере недвижимости Address.ua со ссылкой на руководителя портала Максима Школьника.

«Около 98% объявлений о продаже столичной недвижимости дают посредники, в то же время, по мнению экспертов рынка, количество сделок с сопровождением риелторов в итоге не превышает 50%», - цитирует пресс-служба Школьника.

Согласно сообщению, из 42 тысяч объявлений о продаже квартир в Киеве на портале address.ua, лишь порядка 1,5% объявлений - прямые, размещенные продавцом или покупателем самостоятельно. Анализ базы объявлений Address.ua также позволил выявить и среднеарифметический размер комиссии при продаже объектов недвижимости, который находится на уровне 3,4%.

При этом Максим Школьник обратил внимание, что в ряде стран Европы, а также США, операции с недвижимостью с участием риелторов происходят намного чаще, а комиссия агента - выше. Он привел данные Национальной ассоциации риелторов США, согласно которым около 93% сделок с недвижимостью в Америке проходят с участием риелторов, и в среднем комиссия агента составляет 6%.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины (Минэкономразвития) подготовило проект закона «Об особенностях осуществления риелторской деятельности», в котором определяется правовая основа для осуществления риелторской деятельности в Украине и основные нормы ее госрегулирования.

По словам директора Департамента государственной регуляторной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Игоря Шевердина, разработанный документ будет определять правовые, экономические и организационные принципы в этой сфере, подготовленные с учетом прогрессивной международной практики. Также, по его мнению, принятие закона позволит определять соответствие уровня профессиональной деятельности участников рынка риелторских услуг и надежнее защищать права и законные интересы потребителей риелторских услуг.

Справка УНИАН. Портал Address.ua является онлайновым информационным сервисом для покупки, продажи и аренды недвижимости в Украине. Портал стартовал в мае 2010 года после покупки TopRealty.org.ua. Среди инвесторов проекта: eVenture Capital Partners, Vivex Capital Group и профильный инвестор из Украины.