Пресс-служба «Металлиста» подтвердила, что харьковский стадион купил Курченко

Собственником Областного спортивного комплекса «Металлист» стал харьковский бизнесмен Сергей Курченко.

Информацию об этом подтвердили УНИАН в пресс-службы футбольного клуба «Металлист», собственником которого также является Курченко.

«Сегодня конкурсная комиссия определила победителя конкурса по продаже харьковского стадиона «Металлист». Единственным участником конкурса была компания ООО «СК «Стадион Металлист», которая входит в структуру футбольного клуба «Металлист», принадлежащего Сергею Курченко», - сообщили в пресс-службе клуба.

В «Металлисте» отметили, что сделку стороны закроют договорными отношениями в сентябре 2013 года.

«После того, как стадион будет передан в управление руководству клуба, его главной задачей, как и прежде, будет способствование развитию спорта в регионе. Приоритетным направлением деятельности стадиона «Металлист» останется футбольное направление», - заверили в клубе.

Кроме того, стадион будет использоваться для создания новых детско-юношеских спортивных секций, проведения концертов.

В пресс-службе харьковского футбольного клуба добавили, что для управления стадионом «Металлист» будут привлечены специалисты, имеющие опыт работы на подобных объектах, в том числе, во время проведения Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 августа, ОСК «Металлист» был продан за 674 млн 522 тыс. грн с учетом НДС. Конкурсная комиссия обратилась к Харьковскому областному совету с предложением вынести на утверждение сессии областного совета результаты конкурса.

Справка УНИАН. Стадион «Металлист» на 40 003 зрительских места был реконструирован к Евро-2012 и официально открыт 5 декабря 2009 года. Стадион реконструирован в формате частно-государственного партнерства: 30% общей суммы вложений составляют частные инвестиции Александра Ярославского (президент группы DCH), 70% - бюджетные средства. Общая сумма внесенных тогда в реконструкцию стадиона инвестиций составила 95,3 млн долл.