«МакДональдз» до конца года откроет еще 4 заведения в Украине

Компания «МакДональдз Юкрейн» расширила сеть ресторанов быстрого питания в Украине до 76 и намерена до конца 2013 года открыть еще 4 заведения, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на старшего директора по производству «МакДональдз Юкрейн» Оксану Чопу.

Согласно сообщению, 76-е заведение сети, площадью более 400 кв. м, было открыто в торговом центре «Французский бульвар» в Харькове (9-е в городе).

«Открытие ресторана позволило создать более 80 рабочих мест, в том числе и менеджерских позиций. Инвестиции в открытие заведения составили более 22 млн грн. До конца текущего года мы планируем открыть еще около 4 новых «МакДональдз», - цитирует пресс-служба директора по производству.

Как сообщал УНИАН, в начале текущего года консалтинговая компании UTG, выступающая эксклюзивным брокером ТЦ «Французский бульвар» в Харькове, сообщала о намерении «МакДональдз» в Украине открыть заведение в торговом центре в марте-апреле 2013 года.

Справка УНИАН. Компания «МакДональдз Юкрейн» открыла первое заведение в Украине в 1997 г. в Киеве. На сегодняшний день в 22 городах Украины работают 76 заведений, обслуживая около 400 тыс. посетителей ежедневно. В компании работает около 7000 человек.