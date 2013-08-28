Месторождение гранита в Запорожской области возвращено в госсобственность

Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск Куйбышевского межрайонного прокурора к обществу с ограниченной ответственностью о прекращении права постоянного пользования земельным участком, на котором расположено месторождение гранита площадью 58,9 га и стоимостью 1,3 млн. грн, и обязал вернуть его в государственную собственность.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Как отметили в ГПУ, согласно требованиям действующего земельного и налогового законодательства Украины, использование земли является платным. Землепользователи обязаны своевременно платить земельный налог или арендную плату за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

В то же время в нарушение этих требований указанное общество с 2008 года систематически не платило земельный налог. Указанное нарушение закона является основанием для прекращения права пользования земельным участком. С доводами прокурора согласился суд, отметили в Генпрокуратуре.