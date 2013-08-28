Кабмин предлагает освободить от уплаты налога участки под объекты к Евробаскету-2015

Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменения в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения земельных участков, выделенных под строительство объектов для подготовки и проведения в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

Текст этого законопроекта размещен на сайте ВР.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в период подготовки турнира необходимо построить, реконструировать, капитально отремонтировать и технически переоснастить объекты градостроительства, которые будут определены Государственной социальной целевой программой подготовки и проведения в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

На период строительства документы на земельные участки (свидетельство на право постоянного пользования земельным участком) оформляются на заказчика строительства – государственное или коммунальное предприятие, и в соответствии с законодательством Украины, у предприятия возникает налоговое обязательство по уплате земельного налога.

В связи с тем, что налог на землю насчитывается по каждому земельному участку с момента получения государственного акта на право постоянного пользования земельным участком и отсутствием финансирования, у предприятия возникает задолженность перед местными бюджетами по уплате налога и необходимость уплаты штрафных санкций, говорится в пояснительной записке.

Поэтому этим законопроектом подраздел 6 раздела ХХ “Переходные положения” Налогового кодекса Украины предлагается дополнить пунктом 6, согласно которому освобождаются от уплаты земельного налога государственные и коммунальные предприятия, которые являются заказчиками строительства за счет государственных средств объектов, определенных Кабинетом министров для подготовки и проведения финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу, за земельные участки, которые выделены под строительство таких объектов, на период их строительства.

Предусматривается, что освобождение предприятий от этого вида налогообложения во время осуществления строительства в рамках выполнения Государственной программы приведет к уменьшению нагрузки на государственный бюджет Украины.

Также, отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит уменьшить расходы государства и более рационально и эффективно использовать государственные средства для более неотложных потребностей.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года Украина официально получила право на проведение чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.

Соревнования будут проходить в Днепропетровске, Донецке, Одессе, Харькове, Львове и в Киеве.

В соревнованиях примут участие 24 национальных сборных по баскетболу, которые проведут 90 матчей. Ожидается, что Украину во время Евробаскета посетит свыше 1 млн иностранных туристов.