Японцы исследуют проект реконструкции Бортнической станции аэрации

Японские специалисты начали исследование проекта реконструкции Бортнической станции аэрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в рамках подготовки к реконструкции БСА состоялась встреча представителей ПАТ «АК «Киевводоканал» и ОАО «Киевпроект» с рабочей группой специалистов японского агентства международного сотрудничества JICA. Агентство начало четырехмесячный этап детального исследования проекта реконструкции станции и состояния очистительных сооружений, после чего будет решен вопрос предоставления помощи со стороны правительства Японии.

В ходе встречи были обсуждены организационные моменты относительно дальнейшей работы специалистов JICA в Киеве, а также намечен ряд встреч с представителями Минрегионстроя, Минэкологии и КГГА.

Для более продуктивного результата во время исследовательских работ представители JICA будут сотрудничать со специалистами «Киевводоканала» и «Киевпроекта».