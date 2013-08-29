ГИУ рефинансировало ипотеку на 82,4 млн грн

С начала 2013 года Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) рефинансировало 363 ипотечных кредита на сумму 82,4 млн грн.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ГИУ со ссылкой на начальника управления связей с общественностью Анну Волобуеву.

«Приятно констатировать, что не только крупные системные банки предоставляют гражданам кредиты по программе ГИУ, но и банки с меньшей капитализацией. Так, за прошлую неделю в тройке лидеров по сотрудничеству с Государственным ипотечным учреждением появился банк «Юнекс», который занял третье место по объемам предоставленных ипотечных кредитов. Таким образом, тройка лидеров выглядит следующим образом: «Дельта Банк», «Приватбанк» и банк «Юнекс», - цитирует Волобуеву пресс-служба ГИУ.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) ГИУ увеличило чистую прибыль в 3,2 раза - до 7,32 млн грн.

По итогам 2012 года ГИУ снизило чистую прибыль на 21,17% - до 30,55 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.