Эксперты считают нецелесообразным строительство арены к Евробаскету-2015 под Киевом

Строительство многофункциональной арены в районе села Чапаевка под Киевом для проведения в Украине Чемпионата Европы по баскетболу 2015 года нецелесообразно ввиду неудобства ее расположения и отдаленности от столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал бывший главный архитектор Киева (1987-1992 гг.) Николай Жариков на пресс-конференции в Киеве.

«Строительство намечено в развязке между трассами - Столичное шоссе, окружной, дорогами на Обухов и Кончу-Заспу. Конечно, размещение спортивного сооружение в таком месте не лезет ни в какие рамки из-за высокой загазованности и большого расстояния от Киева», - сказал Жариков, добавив, что большинству людей будет крайне неудобно добираться до арены.

По словам архитектора, в августе он направил письмо на имя президента Украины Виктора Януковича с просьбой пересмотреть строительство арены к Евробаскету близ Чапаевки, однако реакции на письмо не последовало.

Эксперт считает, что если арена все же будет построена на предполагаемом месте, то ее может постичь судьба «Арены-Львов», которая после окончания чемпионата по футболу Евро-2012 оказалась невостребованной и теперь простаивает.

Согласен с экспертом и народный архитектор Украины Юрий Худяков.

«Есть требования для зоны зрителей перед объектом. Должна быть какая-то площадь, где люди собираются. Также должны быть остановки общественного транспорта. Но эта территория абсолютно не подходит ни по месту расположения, ни по своей площади, ни по другим параметрам», - сказал Худяков.

Как сообщал УНИАН, в мае текущего года на Столичном шоссе возле с. Чапаевка под Киевом началось строительство многофункционального спортивного комплекса для проведения чемпионата Европы по баскетболу 2015 года.

Предполагается, что строительство комплекса будет завершено в январе 2015 года. Стоимость проекта оценивается в 120 млн долл.