Вилкул поручил Минрегиону ускорить подготовку к отопительному сезону

Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ускорить подготовку жилищно-коммунального хозяйства к новому отопительному сезону.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, об этом шла речь на выездном заседании коллегии Минрегиона в Одессе.

«Жилищно-коммунальное хозяйство – самая проблемная отрасль. Для ее модернизации необходимы инвестиции и время. Мы объективно понимаем, какая сложная ситуация в отрасли. Поэтому сосредоточиваемся на самых проблемных вопросах. Правительство жестко контролирует выполнение регионами задач по своевременной подготовке к новому отопительному сезону», - сказал Вилкул.

По информации регионов, общеобразовательные и дошкольные учебные заведения готовы к новому учебному году. Состояние их готовности к отопительному сезону уже составляет 98%. До 1 сентября должно быть 100%.

В данное время состояние подготовки объектов ЖКХ к зиме составляет 87%. В частности, на 88% завершена подготовка котельных (21,6 тыс. из 24,5 тыс.). На 86% завершен комплекс ремонтных работ на объектах водоснабжения и водоотвода.

На сегодняшний день по информации местных органов власти уже готовы к отопительному сезону 84% жилых домов (171,5 тыс. из 205 тыс. домов). Однако пока получили «паспорта готовности» лишь 73% домов (150 тысяч).

Вице-премьер-министр отметил, что только при наличии подписанных соответствующими инспекциями «паспортов готовности» дом считается готовым к зиме.

«До 1 октября все жилые дома в Украине должны получить паспорта готовности», - сказал Вилкул.

Он отметил, что в целом самыми быстрыми темпами подготовка к зиме проходит в Николаевской (93%), Волынской (91%) и Житомирской (91%) областях.

Вице-премьер-министр отметил, что в соответствии с результатами подготовки к отопительному сезону главы регионов должны принять соответствующие кадровые решения относительно отраслевых руководителей.

«Важной составляющей модернизации ЖКХ является сотрудничество с международными организациями для получения финансовой и технической помощи. В настоящее время в Украине реализуется 264 таких проекты. Они направлены на реконструкцию объектов ЖКХ, повышение качества водоснабжения, развитие местного самоуправления и энергоэффективность. В частности, вместе со Всемирным банком внедряется проект «Развитие городской инфраструктуры» общей стоимостью 140 млн долл.», - сказал Вилкул.

Наиболее активны в привлечении международной финансовой и технической помощи Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Харьковская области.

«Правительство поставило перед регионами задачу обеспечить условия для реализации совместных с международными финансовыми институтами проектов, направленных на модернизацию ЖКХ и внедрение энергосберегающих технологий, а также активизацию межрегионального сотрудничества и обмена опытом как внутри Украины, так и с регионами Европы и мира», - подчеркнул Вилкул.

Как сообщал УНИАН, 13 августа Александр Вилкул заявил, что работы по подготовке к новому отопительному сезону выполнены на 75%, при этом столица готова к отопительному сезону на 85%.

14 августа на заседании правительства премьер-министр Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Александру Вилкулу активизировать подготовку жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.