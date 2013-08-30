Задолженность украинцев за коммунальные услуги снизилась на 3,5%

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июле 2013 года по сравнению с июнем снизилась на 3,5% - до 11,207 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным службы, сокращение задолженности наблюдалось во всех регионах Украины. При этом средний срок задолженности составляет 3,4 месяца.

В январе-июле 2013 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 24,3 млрд грн, что составило 106% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Закарпатской, Сумской, Львовской, Кировоградской и Черкасской областях (111,6-119,2%), а самый низкий – в Волынской области, Киеве и Севастополе (101,2-101,8%).

По информации Госстата, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3% - до 242,7 грн.

Также сообщается, что за 7 месяцев 2013 года с населением было заключено 44,4 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 145,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июне 2013 года по сравнению с маем снизилась на 3% - до 11,613 млрд грн.

В 2012 году украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 37 млрд грн, что составило 96,6% начисленных за этот период сумм.