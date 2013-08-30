Правительство ограничит переход квартир на индивидуальное отопление

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде ограничить переход квартир на индивидуальное отопление и горячее водоснабжение.

Соответствующая инициатива содержится в проекте закона №3142 от 29 августа 2013 года.

Согласно проекту, органы местного самоуправления будут утверждать схемы теплоснабжения населенных пунктов с указанием территорий, на которых должны применяться централизованная или индивидуальная системы отопления. При отсутствии утвержденной схемы на территории должно будут использоваться только централизованное теплоснабжение.

Также предлагается запретить самовольное отключение потребителей от централизованных теплосетей и централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением случаев, когда это предусмотрено схемой теплоснабжения населенного пункта. Нарушения этой нормы повлечет за собой штраф в размере от 20 до 80 необлагаемых налогом минимумов (340-1360 грн) для граждан и 50-100 минимумов (850-1700 грн) – для должностных лиц.

Штрафы для граждан за самовольное использование тепловой энергии предлагается установить на уровне 5-20 необлагаемых налогом минимумов (85-340 грн) для граждан и 10-30 минимумов (170-510 грн) для должностных лиц.

При этом за недопуск представителей теплоснабжающих организаций к счетчикам тепла и использующим тепло установкам предлагается установить штрафы в размере 20-50 минимумов (340-850 грн) для граждан и 30-80 минимумов (510-1360 грн) для должностных лиц.

Как сообщал УНИАН, в средине августа премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что считает кампанию по установке автономного отопления в жилых домах недальновидным решением предыдущего правительства. По его словам, это привело к значительному ухудшению рентабельности работы централизованных котельных.

В начале 2013 года глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, Валерий Саратов говорил о том, что в Украине сложилась ситуация, когда люди массово отказываются от централизованного отопления в пользу индивидуального по причине дешевизны последнего. По словам Саратова, такое положение дел разрушает систему централизованного теплоснабжения.