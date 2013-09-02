Нацкомуслуг будет устанавливать тарифы на холодную воду и водоотвод

Правительство предлагает передать Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), функции по установлению тарифов на централизованное водоснабжение холодной водой и водоотвод.

Соответствующая инициатива содержится в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления услуг по централизованному снабжению холодной водой, централизованному водоотводу», разработанном Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) и размещенном на веб-сайте ведомства.

На сегодняшний день тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотвод устанавливают органы местного самоуправления.

Законопроектом также предлагается определить, что исполнителем услуг по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу является предприятие питьевого водоснабжения. При этом объединения совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительные кооперативы и управители могут принять для объектов, которые находятся в их собственности или управлении, решения о предоставлении данных услуг от субъекта хозяйствования, не являющегося предприятием питьевого водоснабжения.

Проект закона также предусматривает, что типовой договор о предоставлении услуг по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу в многоквартирном доме утверждается Кабмином и заключается между собственником, арендатором квартиры и исполнителем этих услуг.

Цель принятия данного проекта в его пояснительной записке объясняется необходимостью устранения ряда недостатков в организации предоставления жилищно-коммунальных услуг. Среди них - нечеткость определения статуса производителей и исполнителей коммунальных услуг в многоквартирном доме, неактивность потребителей и исполнителей коммунальных услуг в части заключения договоров на их предоставление. А также разбалансированность механизма тарифообразования, суть которой заключается в несовершенстве методологии и подходов к формированию и установлению тарифов на соответствующие услуги.

Как сообщал УНИАН, в августе Государственная служба по вопросам регуляторной политики и предпринимательства предложила Кабинету министров разработать законопроект, который предусматривает возвращение практики государственного регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 г. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 134 предприятия водоснабжения и водоотвода (около 89% рынка воды) и около 298 предприятий теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).