Объем кредитов в сфере недвижимости за полгода вырос на 73%

Объемы кредитования на приобретение, строительство и реконструкцию недвижимости в І полугодии увеличились на 72,7%, чему способствовал постоянный рост реальных доходов населения на фоне снижения процентных ставок по кредитам.

Об этом сообщил Национальный банк Украины в своем анализе экономического состояния Украины. При этом Нацбанк не указывает абсолютных цифр.

«Увеличение объемов строительства жилых зданий составляет 4,6% в годовом измерении, их часть в общем объеме строительных работ выросла до 18% (15,9% в январе)», - говорится в отчете НБУ.

По данным Нацбанка, дополнительными позитивными факторами, повлиявшими на строительную отрасль, стали социальные инициативы правительства по обеспечению доступным жильем граждан и упрощению разрешительных процедур на проведение строительных работ. Снижение объемов строительных работ замедлилось до 17,5% в июле в годовом выражении с 25,8% в июне.

Как сообщал УНИАН, по данным Независимой ассоциации банков Украины, портфель кредитов, выданных на приобретение, строительство и реконструкцию недвижимости, за период с августа 2012 года по август 2013 года, сократился примерно на 8 млрд грн.