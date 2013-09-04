Депутаты отказались ввести мораторий на принудительную продажу жилья

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Закона «О введении моратория на принудительную реализацию жилья» (№ 1043) и вернула данный законопроект на доработку в комитеты.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 147 народных депутатов, при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроектом предусматривалось на период финансового кризиса, но не ранее, чем до 1 января 2015 года, до погашения задолженности по выплате зарплат, стипендий, других денежных выплат населению, введение моратория на применение принудительной реализации жилья (домов, частей домов, квартир, комнат в квартирах или общежитиях, других помещений, доли помещений, дачных и садовых домов и т.п.) по решениям судов о взыскании задолженности за оплату жилищно-коммунальных, телекоммуникационных услуг, пени, других штрафных санкций, начисленных за неуплату (несвоевременную оплату) задолженности или за другие действия или бездеятельность, связанные с предоставлением жилищно-коммунальных услуг.

Под принудительной реализацией жилья подразумевается отчуждение объектов недвижимого имущества, которое используется для проживания людей, если такое отчуждение осуществляется путем обращения взыскания на имущество должника по решениям судов, подлежащим исполнению Государственной исполнительной службой.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что необходимость принятия Закона "О введении моратория на принудительную реализацию жилья" вызвана наличием задолженности по выплате зарплат, стипендий, других денежных выплат населению и непомерными и несбалансированными с уровнем доходов основной массы населения ценами на энергоносители и тарифами на жилищно-коммунальные услуги.

В записке сказано, что в июне 2012 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги составлял 11 млрд 301,7 млн грн. «Долг за квартирную плату по состоянию на 10 июля 2012 года увеличился на 52,6 млн грн - до 2 млрд 231,8 млн грн. Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 ноября 2012 г. составляла 896 млн 906 тыс. грн», - говорится в пояснительной записке.

Также ВР не поддержала в первом чтении проект Закона «О введении моратория на принудительную реализацию имущества граждан за долги по жилищно-коммунальным услугам» (№ 1083).

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку проекта проголосовало только 170 народных депутатов, при необходимых 226.

Законопроектом предлагалось ввести мораторий на изъятие и принудительную реализацию имущества, которое принадлежит на праве частной собственности гражданам Украины, во время принудительного исполнения решений судов по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

В соответствии с законопроектом, мораторий не распространяется на принудительное взыскание средств, которые находятся на банковских счетах должника (кроме счетов, на которые осуществляется выплата зарплат, пенсий и других социальных отчислений, при условии, что остаток на таких счетах не превышает трех минимальных зарплат на день взыскания).

Также мораторий не распространяется на должников, совокупный доход которых вместе с членами их семей, проживающих вместе с ними, превышает 100 минимальных зарплат за год по состоянию на 1 января года, в котором проводится принудительное исполнение решения суда.

В заключительных положениях к законопроекту отмечается, что процедуры принудительного взыскания имущества, которые были начаты до вступления в силу закона (в случае принятия) и на которые наложен мораторий, подлежат прекращению, а имущество, изъятое, но не проданное до вступления в силу закона, на изъятие которого наложен мораторий, подлежит возврату владельцам в течение 10 дней со дня вступления в силу закона.