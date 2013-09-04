В Киеве аренда квартир подешевела на 3%

Средняя заявленная стоимость аренды квартир в Киеве в августе 2013 года по сравнению с июлем текущего года снизилась на 3,2% - до 797 долл./месяц, сообщает агентство недвижимости Real Druzi в обзоре столичного рынка аренды квартир.

Согласно обзору, средняя заявленная стоимость аренды квартир эконом-класса была на уровне 498 долл./месяц, бизнес-класса – 906 долл./месяц. Стоимость аренды квартир премиум-класса была на уровне 3 077 долл./месяц.

По данным Real Druzi, наибольшим спросом в августе пользовались квартиры эконом-класса, расположенные возле метро: однокомнатные со стоимостью аренды до 475 долл./месяц, двухкомнатные с арендной ставкой до 560 долл./месяц и трехкомнатные со стоимостью аренды до 690 долл./месяц.

Эксперты отмечают, что средняя реальная арендная ставка была выше средней заявленной только на квартиры в Оболонском районе (на 12,4%). На квартиры, расположенные в других районах Киева, средние реальные цены были ниже заявленных (в пределах от -5,5% до -38,9%).

При этом аналитики добавляют, что в прошлом месяце за счет увеличения количества арендаторов, которые объединялись по три-пять человек для совместной аренды квартиры, вырос спрос на многокомнатные квартиры.

По районам наибольшим спросом у арендаторов в июле 2013 года пользовались квартиры, расположенные в Оболонском, Соломенском (по 14% от общего объема) и Дарницком (13%) районах. Как и ранее, доля квартир Подольского района в структуре спроса была наименьшей (5%).

В агентстве недвижимости также отметили, что в августе активность на рынке аренды квартир Киева, по сравнению с июлем, ощутимо выросла. Основными факторами, которые повлияли на уровень спроса и предложения на рынке аренды квартир стали активизация так называемого студенческого спроса и окончание летних отпусков. Количество предложений аренды квартир выросло на 2,4% в августе-2013 по сравнению с июлем.

По прогнозам экспертов Real Druzi, в сентябре 2013 года активность на рынке аренды квартир Киева сохранится на уровне августа.

«Скорее всего, вырастет спрос на двух- и трёхкомнатные квартиры эконом- и бизнес-класса, расположенные возле метро, в связи с началом учебного года и повышением деловой активности. Сохранится активный спрос на многокомнатные квартиры, поскольку арендаторы, скорее всего, будут группироваться по несколько человек для совместной аренды квартиры», - считают аналитики Real Druzi.

По их мнению, в сентябре также возможно незначительное сезонное увеличение средней заявленной стоимости аренды квартир.

Как сообщал УНИАН, по данным агентства недвижимости Real Druzi, средняя заявленная стоимость аренды квартир в Киеве в июле 2013 года по сравнению с июнем текущего года выросла на 4,2% - до 824 долл./месяц

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi - украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 80 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.