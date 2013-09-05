Киевскую кольцевую дорогу построят на условиях концессии

Кабинет министров Украины утвердил предварительное технико-экономическое обоснование составляющей Национального проекта «Воздушный экспресс» - «Городская кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Киева» и поручил Госинвестпроекту разработать условия и провести концессионный конкурс для его реализации.

Об этом говорится в распоряжении правительства №640 от 17 июля, опубликованном на веб-портале КМУ.

Как отмечается, Госинвестпроект должен разработать условия концессионного конкурса и подать его на утверждение Кабинета министров, предварительно согласовав их с Минэкономразвития, Минфином и Минюстом.

Согласно постановлению правительства, проект «Городская кольцевая автомобильная дорога» будет реализовываться с участием Международной финансовой корпорации (International Finance Corporation, IFC).

Проектныйчасток городской кольцевой автомобильной дороги будет соединять столичное шоссе и трассу Киев - Харьков (М - 03). Длина участка составляет около 18 км. При этом автомобильная дорога будет займет 11,5 км, эстакада - 6 км, мост через Днепр - 0,7 км. Количество полос составит по 2-3 в каждую сторону.

Справка УНИАН. Международная финансовая корпорация ( IFC ) - одна из пяти институтов группы Всемирного Банка ( World Bank Group ). Главная цель Международной финансовой корпорации - содействие экономическому росту развивающихся через поощрение частного предпринимательства в производственном секторе.

Справка УНИАН. Национальный проект «Воздушный Экспресс» - это создание скоростных пассажирских перевозок между ст. «Киев-пассажирский» и международным аэропортом “Борисполь” и развитие инфраструктуры международного аэропорта “Борисполь”.

Полная прибыльность проекта предусматривает, кроме прямой коммерческой выгоды, также позитивные эффекты в смежных отраслях – транспорте, логистике, туризме, услугах.

Общая сумма кредита составляет 372 млн долларов. Кредит будет выделяться двумя траншами. Первый транш, на 52 млн долл., будет использован на выполнение проектных и подготовительных работ. Второй - 320 млн долл., обеспечит непосредственно строительство инфраструктурных объектов.