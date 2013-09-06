Минрегион обещает к 1 октября полностью подготовиться к отопительному сезону

Министерство регионального развития отмечает положительную динамику подготовки жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону и обещает завершить такую подготовку не позднее 1 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству заявил и.о. министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Григорий Семчук.

« До 1 октября отрасль будет подготовлена к отопительному сезону», - сказал Семчук.

При этом он сообщил, что предприятия ЖКХ уже выполнили работ по подготовке к отопительному сезону на общую сумму 3 млрд грн при запланированном объеме ассигнований 3,5 млрд грн.

«Фактически степень подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону составляет 95%. Подготовлены 92% жилых домов, порядка 97% котелен, выданы 95% актов готовности хозяйств», - сказал чиновник.