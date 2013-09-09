Средняя стоимость аренды квартир в Киеве в августе снизилась на 0,4%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в период с 10 августа по 9 сентября снизилась на 0,43% - до 699 долл. в месяц, сообщила консалтинговая компания SV Development.

«При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 438 долл./месяц, самым дорогим - Печерский район – 702 долл./месяц», - говорится в сообщении.

Снижение стоимости аренды квартир в прошедшем месяце наблюдалось во всех районах столицы. Аренда однокомнатных квартир больше всего подешевела в Святошинском районе – на 0,88%, до 449 долл./месяц, меньше всего – в Подольском районе – на 0,2%, до 498 долл./месяц.

Цены на аренду «двушек» в Киеве больше всего снизились в Соломенском районе – на 0,95%, до 624 долл./месяц, меньше всего - в Деснянском районе – на 0,17%, до 574 долл./месяц.

Наибольшее снижение стоимости аренды трехкомнатных квартир в августе наблюдалось в Святошинском районе – на 1,18%, до 754 долл./месяц, а наименьшее – в Печерском районе – на 0,19%, до 1 041 долл./месяц.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в июле снизилась на 0,85% - до 703 долл./месяц.

Средняя стоимость аренды апартаментов в столице в І полугодии выросла на 2,75% - до 710 долл./месяц.

Средняя стоимость аренды квартир в Киеве в 2012 году выросла на 20,94% – до 693 долл./ месяц.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.