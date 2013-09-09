Экономическую обоснованность коммунальных тарифов проверят до 11 сентября

Рабочие группы, которые осуществляют проверку экономической обоснованности тарифов в регионах, должны к 11 сентября завершить соответствующую работу и предоставить ее результаты Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион).

Как сообщила пресс-служба Минрегиона, об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ведомства Григорий Семчук.

«Вопрос тарифов на жилищно-коммунальные услуги остается актуальным и находится на особенном контроле правительства и Минрегиона. Необоснованные тарифы должны быть отменены», - цитирует пресс-служба Семчука.

Чиновник также напомнил, что теперь принятие органами местного самоуправления решений о пересмотре тарифов является возможным лишь при наличии соответствующего вывода Государственной инспекции Украины по контролю за ценами.

Как сообщал УНИАН, в июле Минрегион обратился к облгосадминистрациям с требованием обеспечить проверку экономической обоснованности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги местными органами самоуправления в 2013 году.

Глава Минрегиона Геннадий Темник поручил местным администрациям проанализировать решения органов местного самоуправления о повышении тарифов и принять в соответствии с законом меры для отмены таких решений.

Позже Минрегион создал рабочие группы для проверки экономической обоснованности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах.