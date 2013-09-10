Земля под коттеджи из 5 регионов незначительно подешевела только на Львовщине

Средняя стоимость земельных участков под коттеджное строительство среди пяти регионов Украины в период с 11 августа по 10 сентября снизилась только во Львовской области – на 0,05%, до 2 010 долл./сотка. Об этом сообщила консалтинговая компания SV Development.

«При этом в области самым дешевым оставался Каменка-Бугский район со средним показателем 998 долл./сотка, самым дорогим – Пустомытовский район, где средняя цена продажи составила 2 292 долл./сотка», – говорится в сообщении.

По данным компании, стоимость земли под коттеджное строительство в Одессе, Харькове, Днепропетровске и Донецке в июле выросла на 0,25-0,34%.

Больше всего подорожала земля под Харьковом – на 0,34%, до 1 779 долл./сотка. При этом самым дешевым в области оставался Чугуевский район со средним показателем 1 111 долл./сотка, а самым дорогим – Харьковский район, где средняя цена продажи составила 1 847 долл./сотка.

Стоимость земли под коттеджную застройку в Донецке в прошлом месяце выросла на 0,32% – до 4 350 долл./сотка. Самым дешевым в городе оставался Петровский район со средней ценой 1 626 долл./сотка, а самым дорогим – Ворошиловский район, где средняя стоимость земельного участка составила 9 698 долл./сотка.

Земельные участки под Днепропетровском подорожали на 0,28% – до 2 179 долл./сотка, под Одессой – на 0,25%, до 4 735 долл./сотка. В пригороде Днепропетровска самым дешевым оставался Крыничанский район со средней ценой в 917 долл./сотка, а самым дорогим – Синельниковский район, где средняя цена продажи составила 2 445 долл./сотка. Под Одессой самым дешевым был Беляевский район со средним показателем 2 394 долл./сотка, а самым дорогим – Овидиопольский район, в котором средняя стоимость продажи земельных участков составила 5 799 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земельных участков под коттеджное строительство в 5 регионах Украины в I полугодии выросла только во Львовской области – на 0,25%.

Стоимость земли под коттеджное строительство в Одессе, Харькове, Днепропетровске и Донецке за полгода снизилась на 0,6-1,9%.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.