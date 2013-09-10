Средняя заявленная стоимость аренды офисов в Киеве в августе выросла на 3,7%

Средняя заявленная стоимость аренды офисных помещений в Киеве в августе 2013 года по сравнению с июлем текущего года выросла на 3,7% - до 20,9 долл./кв. м.

Об этом сообщает агентство недвижимости Real Druzi в обзоре киевского рынка аренды офисных помещений.

Согласно сообщению, в августе средняя заявленная стоимость аренды квадратного метра киевских офисов снизилась только в Голосеевском районе - на 0,5%. У офисных помещений, которые находились в других районах, было увеличение средних заявленных ставок аренды в пределах от 0,8% до 8,8%.

По данным агентства недвижимости, в августе по сравнению с июлем активность на рынке аренды офисных помещений Киева существенно не изменилась. Наибольшим спросом на протяжении августа пользовались небольшие офисные помещения площадью 15-50 кв. м. При этом, размер торга колебался от 5% до 10%.

По прогнозам специалистов отдела коммерческой недвижимости агентства Real Druzi, в сентябре уровень спроса на рынке аренды офисных помещений Киева значительно вырастет в связи с окончанием сезона отпусков и началом деловой активности.

При этом эксперты считают, что в сентябре не произойдет существенных изменений в структуре спроса и предложения офисных помещений. Стоимость аренды офисов также ощутимо не изменится.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам консалтинговой компании CB Richard Ellis, в условиях высокой вакантности и неблагоприятной экономической ситуации стоимость аренды офисов в Киеве к концу года будет снижаться.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi - украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 80 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.