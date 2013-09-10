В Киеве планируют сократить количество киосков почти вдвое

Киевская городская государственная администрация планирует в октябре завершить разработку схемы организации торговли из малых архитектурных форм, которую передадут на утверждение Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель КГГА Александр Попов во время прямой телефонной линии в газете “Комсомольская правда в Украине”.

“В октябре у нас будет завершена разработка схемы организации торговли из малых архитектурных форм, которую мы вынесем на утверждение Киевсовета. Она предусматривает наличие около 6-7 тыс. киосков в городе вместо 10-15 тыс., которые, по разным данным, есть на сегодняшний день. Мы предложим определенный архитектурный вид и место, где эти киоски никому не будут мешать”, - сказал Попов.

В то же время он отметил, что сейчас городские власти продолжают демонтаж МАФов, которые установлены с нарушением утвержденных норм. “Мы за последние три месяца демонтировали, мне как раз вчера наши службы предоставили отчеты, около 700 киосков, из них 140 - это пытались установить новые...”, - привел цифры председатель КГГА.

В то же время, по его словам, значительную часть киосков не могут убрать из-за имеющихся судебных решений. За словами Попова, в столице под “судебным надзором” сейчас более полутысячи киосков.

“Я считаю, что здесь есть элементы коррупции. Потому что когда у нас в войну вступают даже судебные инстанции, которые принимают решение, например, в Полтавской области, Запорожской по поводу киосков, которые в Киеве, то, с моей точки зрения, это ненормально, в логику это никак не укладывается”, - сказал руководитель КГГА.

“Мы приезжаем демонтировать, а нам приносят решение суда. А власть же не может идти на нарушение закона. Поэтому мы через прокуратуру пытаемся отстоять свои интересы в этих же судах и вернуть наше право на демонтаж. Конечно, система коррумпирована. А что вы хотите: сотни миллионов гривен находятся в теневом обороте. Как вы считаете, этот бизнес, который решается из этого теневого оборота, будет защищаться? Вот он идет на такие моменты”, - сказал глава столичной администрации.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с начала текущего года по состоянию на конец июля было демонтировано 3 379 малых архитектурных форм (МАФ).