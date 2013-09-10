Украина заняла 10-е место в мире по росту цен на жилье, за последний год его стоимость в стране выросла на 10,9%.

Такие данные обнародовала компания Knight Frank в своем рейтинге роста цен на жилье в разных странах мира Global House Price Index.

Согласно данному рейтингу, лидером по росту цен на жилье стал Дубай, где за последние 12 месяцев цены на жилье выросли на 21,7%. Второе место в рейтинге занял Гонконг с ростом в 19,1%, а третье - Тайвань - 15,4%.

Замыкают рейтинг компании Knight Frank Греция, Голландия и Венгрия, где жилье подешевело на 11,5%, 8,5% и 8,2% соответственно.

Россия в данном рейтинге заняла 15-е место с годовым ростом стоимости жилья на 6,4%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость квартир на вторичном рынке недвижимости Киева, по данным консалтинговой компании SV Development, в І полугодии 2013 года выросла на 2,7% - до 1 963 долл./кв. м. По итогам прошлого года стоимость квартир на «вторичке» столицы выросла на 4,24%.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне в 1896 году и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6770 специалистов.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости.