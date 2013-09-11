Город Донецк может остаться без уличного освещения за неуплату, вызванную задержками платежей, проходящих через Госказначейство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил Донецкий городской голова Александр Лукьянченко.

По его словам, энергоснабжающая компания требует оплату за освещение городских улиц, но деньги, которые есть на счетах у местного бюджета, не оплачиваются Госказначейством.

«Я сегодня занимался тем, что мне позвонили из нашей энергоснабжающей организации - тоже монополист - и говорят: «Вы не заплатили за уличное освещение, мы вас отключим и вставим штраф за несвоевременную оплату». В то же время мои платежки лежат в казначействе энное количество времени и не оплачиваются», - сказал мэр, не конкретизируя сумму, которую требуют энергетики. При этом Лукьянченко отметил, что, поэтому он, «как субъект, отвечающий за весь город», должен находить пути решения данного вопроса.

Как сообщал УНИАН, по информации Донецкого горсовета, на конец июля 2013 года неуплата Госказначейством по незащищенным статьям составляла по городу более 70 млн грн.