Кому "отключат" индивидуальное отопление

Правительство инициирует введение ограничения на индивидуальное отопление. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте (№3142 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании отношений в сфере теплоснабжения, предоставления услуг централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения»).

Документ вызвал широкий резонанс в обществе. Озабоченность высказывают потребители услуги теплоснабжения, так как считают ее некачественной и затратной. Именно это вынуждает их переходить на индивидуальные газовые котлы. Как только появились сообщения в СМИ о возможных нововведениях, люди массово стали обращаться в «газовые» конторы для оформления отказа от централизованного теплоснабжения. Эксперты считают, что уничтожение централизованной системы теплоснабжения – утопия, так как именно она позволяет перейти на альтернативные источники энергии, что снижает энергозависимость Украины. Но, по их мнению, предлагаемые законодательные нормы следует внедрять лишь при улучшении качества услуг ЖКХ.

За разъяснением ситуации УНИАН обратился в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, которая является разработчиком законопроекта. На вопросы агентства ответил Дмитрий Арлачев, директор департамента стратегического планирования и развития в сфере коммунальных услуг Нацкомуслуг.

- Дмитрий Владимирович, в связи с чем возникла необходимость в разработке данного закона, ведь на сегодня вопрос установки индивидуального теплоснабжения регулируется всевозможными актами?

- Основная цель закона - определить, каким образом будет развиваться система теплоснабжения населенных пунктов в Украине. Документ основан на лучшей европейской практике, в том числе скандинавских и прибалтийских стран, в частности на опыте Вильнюса, и предполагает введение так называемого механизма районирования территории – когда местные органы определяют, в какой части города могут использоваться централизованная, автономная или индивидуальная модели теплоснабжения. На сегодня существует проблема из-за неурегулированного процесса отсоединения потребителя от систем централизованного отопления, то есть, ухудшается возможность развития всей системы в целом.

Сейчас все вопросы в данной сфере регулируются путем приказов профильного министерства. Если закон будет принят, то все решения станут приниматься на основе закон. Причем не на уровне отдельно взятого дома, а целой территории. Соответственно, мы выходим на более системное планирование развития городов. На сегодня есть немало компаний, которые готовы инвестировать средства в создание систем генерации с использованием источников альтернативной энергетики (тепловые насосы, биогаз). Это значительно снизит в дальнейшем стоимость отопления для конечного потребителя. Но эти компании должны быть уверены, что у них потребители будут и в дальнейшем. И если местные власти решат, по какой модели теплоснабжения будет развиться определенная территория, то это даст инвестору гарантию вложения средств. Причем, к примеру, тепловой насос можно поставить в любых домах – новых, старых, но только при наличии централизованного теплоснабжения.

- Идет ли речь в законопроекте о «горячем» водоснабжении - бойлерах, полах с подогревом и прочем электрообогреве?

Закон регулирует только вопросы, которые касаются исключительно газового отопления. Основной принцип нынешнего приказа профильного министерства – отсоединяться от централизованного отопления невозможно одной квартире, только всем жилым домом, остается. Если эту схему нарушить, то возникает вопрос – как жильцы будут зимой получать холодную воду? Если не будут отапливаться так называемые нежилые помещения – подвалы, парадные, лестничные клетки, полуподвальные помещения, то холодная вода в трубах просто перемерзнет. Таким образом, потребитель не сможет получать услугу по водоснабжению, и никто за это не будет нести ответственность. Закон урегулирует данный вопрос на уровне не только жилых домов, но и микрорайонов.

- Что ожидает тех, кто уже перешел на автономное теплоснабжение?

- Любой закон не имеет обратной силы. Для тех потребителей, которые уже перешли на индивидуальное теплоснабжение, что оформлено в соответствии со всеми разрешительными документами, все останется в силе. Они продолжат пользоваться той системой, которая у них установлена. Но каждый из совладельцев коммунальной собственности должен уважать всех проживающих в доме. Если же эта норма «общежития» будет нарушаться, то придется отвечать согласно Гражданскому кодексу в части пользования совместным имуществом. Закон урегулирует и эти вопросы.

- Какие санкции предусматриваются в законе?

- Документом предусмотрены штрафы как для граждан, так и для субъектов хозяйствования, нарушителей законодательства. Максимальная сумма - 1380 грн. Кроме штрафа, в случае незаконного отключения от централизованного теплоснабжения, предусмотрен обязательный возврат к нему.

- Связана ли разработка законопроекта с активным поиском Украиной альтернативы дорогому российскому газу?

Безусловно, если потребители переходят на индивидуальные газовые котлы, то в дальнейшем отсутствует возможность перехода на другой источник топлива, в частности, на уголь и древесные пеллеты, более того, навсегда исключается возможность перехода на альтернативные источники энергии, в том числе, биогаз, а также исключается применение теплонасосов. То есть, отсутствует возможность диверсификации источников топлива.

Вторая очень важная сторона медали – экологическая проблема. Разница в загрязнении окружающей среды от централизованного и автономного, индивидуального теплоснабжения существенная – в 20 раз. Выбросы двуокиси азота в многоквартирных домах, жители которых в большинстве своем перейдут на индивидуальные газовые котлы, значительно превысят допустимые нормы, так как данные постройки не предназначены для такого теплоснабжения.

- Где может быть разрешено автономное или индивидуальное теплоснабжение?

- Согласно исследованию профильных специалистов, с учетом экономической целесообразности, в микрорайонах с застройкой выше 2-3 этажей лучше использовать модель централизованного отопления либо автономного – котельные на один либо несколько домов, так называемые крышные или блочные. Если микрорайон с застройкой в 1–2 этажа, то там целесообразно использовать автономное или индивидуальное отопление.

Второй критерий определения - в многоэтажной застройке применение централизованного отопления позволяет вынести за черту проживания населения «опасный» объект, обеспечить очистку выбросов и контроль эксплуатации объекта. Как известно, в последнее время увеличилось число случаев, когда из-за неправильной эксплуатации индивидуальных котлов под угрозой оказывалась жизнь людей.

Кроме того, если местная власть в отношении определенного микрорайона понимает, что не сможет эксплуатировать централизованное отопление, то там будет осуществлен переход на автономное либо индивидуальное отопление. Но при условии, что проекты домов позволяют это сделать.

Расчеты специалистов свидетельствуют, что наши дома по сравнению с застройкой территории Европы в 2-3 раза менее энергоэффективны. Но ситуацию не исправишь, вложив 20-25 тысяч гривень в индивидуальное теплоснабжение. Аналогичная сумма, если ее инвестировать в утепление дома, приведет к более комфортному проживанию и экономии. Этот путь прошли все цивилизованные страны. Кроме того, такой подход к делу будет стимулировать создание объединений совладельцев многоквартирных домов.

- Многие связывают предложенный законопроект с тем, что к концу года возможно значительное повышение тарифов на коммунальные услуги. Так ли это?

- Никакой связи здесь нет.

- Когда, по Вашему мнению, закон будет принят?

Документ уже зарегистрирован в парламенте. Затем последует его изучение профильными комитетами, и только потом он будет рассмотрен в первом чтении народными депутатами. Возможно, до конца года все перечисленное состоится.

Нана Черная (УНИАН)