Кабмин отменил лицензии на работы по землеустройству

Кабинет министров Украины исключил из перечня видов деятельности, подлежащих лицензированию, работы по землеустройству.

Соответствующие изменения содержатся в постановлении правительства №653 от 4 сентября 2013 года.

Также в постановлении указано, что для получения лицензии на проведение землеоценочных работ и земельных торгов не нужно будет предоставлять выдержку из Государственного реестра оценщиков по экспертной денежной оценке земельных участков.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла закон, отменяющий лицензирование деятельности по разработке градостроительной документации, изыскательским работам, проектированию и строительству объектов I и II категорий сложности.