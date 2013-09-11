ЕБРР может инвестировать 50 млн долл. в компанию Amtel Properties с проектами в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность инвестировать 50 млн долл. и стать миноритарием международной компании Amtel Properties Development Ltd, реализующей проекты в сфере логистики и недвижимости в России, Грузии, Беларуси и Украине.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, размещенном на сайте банка.

При этом отмечается, что окончательное решение будет принято на заседании Совета директоров банка 16 октября. Детали проектов непосредственно в Украине в сообщении ЕБРР не указываются.

Согласно сообщению, выделяемые средства в первую очередь будут направлены на строительство гостиницы в Минске, а также крупного логистического центра в аэропорту Тбилиси.

Справка УНИАН. Интересы Amtel Properties в Украине представляет «Международная логистическая компания», которая в 2014 году планирует ввести в эксплуатацию вторую очередь логистического комплекса «АМТЕЛ» в с. Петровское Киево-Святошинского района Киевской области.

Компания Amtel Properties была основана в 2005 году. В настоящее время суммарная площадь действующих, строящихся и проектируемых объектов компании составляет около 1 млн кв. м. Компания владеет и самостоятельно управляет бизнес-центрами, складскими комплексами и гостиницами общей площадью более 200 тыс. кв. м.

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