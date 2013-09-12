Средняя стоимость торговых площадей Киева в августе снизилась на 0,3%

Средняя стоимость продажи торговых помещений (вне торговых центров) на вторичном рынке Киева в период с 13 августа по 12 сентября 2013 года снизилась на 0,26% - до 2 312 долл./кв. м, сообщила консалтинговая компания SV Development. «При этом самым дешевым в столице оставался Дарницкий район со средним показателем 1 639 долл./кв. м, а самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 584 долл./кв. м», - говорится в сообщении SV Development.

По данным компании, больше всего в августе 2013 года в столице подорожали торговые площади Деснянского района - на 0,54%, до 1 875 долл./кв. м. А наибольшее снижение стоимости торговых помещений вне торговых центров зафиксировано в Оболонском районе - на 0,77% - до 2 201 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продажи торговых помещений (вне торговых центров) на вторичном рынке Киева в июле 2013 года снизилась на 0,3% - до 2 321 долл./кв. м.

В первом полугодии текущего года средняя стоимость торговых площадей Киева выросла на 1,13% - до 2 329 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.