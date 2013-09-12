Девелопер SPDI за полгода сократил чистый убыток в 4,2 раза

Девелоперская компания Secure Property Development & Investment (SPDI) в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила чистый убыток в 4,2 раза – до 526 тыс. долл.

Об этом сообщается на веб-сайте Лондонской фондовой бирже.

Согласно сообщению, операционная прибыль компании за отчетный период выросла в 2,4 раза – до 1,78 млн долл.

«В первой половине года мы смогли достичь прогресса согласно нашим стратегическим целям и в очередной раз смогли добиться значительного улучшения операционных показателей бизнеса, со значительно более высокими доходами, с повышением эффективности и снижением стоимости. Мы также укрепили наше финансовое положение путем эмиссии капитала, и в настоящее время мы видим хорошие возможности для реализации нашей стратегии роста бизнеса во втором полугодии», - цитируется в сообщении главный исполнительный директор SPDI Ламброс Анагностопулос.

Рост операционной прибыли компания объясняет улучшением заполняемости логистического комплекса «Терминал Бровары», ключевого актива компании, расположенного в Киеве. Заполняемость комплекса выросла к концу первого полугодия на 20% и составила 87%.

Также сообщается, что в первом полугодии компания сосредоточилась на сохранении высокого уровня устойчивости и доходности «Терминала Бровары» в Киеве и привлечении долгового и акционерного капитала в рамках стратегического развития компании. Помимо этого, компания занималась разрешением судебных исков против бизнеса и поэтапным рефинансированием кредита ЕБРР.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Secure Property Development & Investment привлекла 17,05 млн долл., разместив 14,568 млн новых обыкновенных акций дополнительной эмиссии по цене 0,74 фунта стерлингов за акцию.

Сообщалось, что средства, привлеченные от продажи акций, могут быть направлены на покупку коммерческой недвижимости.

Девелопер также заявлял о планах расширениясвоей деятельности на Юго-Восточную Европу, сохраняя при этом эффективное управление активами и получение максимальных доходов от уже существующих активов.

Справка УНИАН. Secure Property Development & Investment Limited (Кипр) — девелоперская компания, созданная в 2005 году для инвестиций в рынок недвижимости Украины. Носила название Аisi Realty Public Limited до мая 2012 года.

Согласно информации на сайте девелопера, по состоянию на 15 апреля 2012 года 52,19% акций принадлежали компании Narrowpeak, 5,55% - Lansdowne Global Financials Fund Limited.

Летом 2007 года Aisi Realty Public Limited осуществила IPO на AIM LSE, продав 30,2% акций за 33,1 млн долл.

В собственности компании находится логистический комплекс «Терминал Бровары», а также четыре проекта на разных стадиях, общей стоимостью 50 млн евро.

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