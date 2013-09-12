Из 5 крупнейших городов Украины торговые площади подорожали только в Днепропетровске

Средняя стоимость продажи торговых помещений (вне торговых центров) на вторичных рынках пяти крупнейших городов Украины в период с 13 августа по 12 сентября 2013 года незначительно выросла только в Днепропетровске – на 0,13%, до 1 537 долл./кв. м, сообщила консалтинговая компания SV Development.

«При этом самым дешевым в городе оставался Ленинский район со средним показателем 1 248 долл./кв. м, самым дорогим - Жовтневый район, где средняя цена продажи составила 1 806 долл./кв. м», - говорится в сообщении SV Development.

По данным компании, торговые площади вне бизнес-центров Донецка, Одессы, Львова и Харькова за прошедший месяц подешевели на 0,06-0,37%.

Больше всего снизились в цене торговые площади Харькова - на 0,37%, до 1 353 долл./кв. м.

Самым дешевым в Харькове оставался Орджоникидзевский район со средним ценовым показателем 1 202 долл./кв. м, а самым дорогим - Дзержинский район, где средняя цена продажи составила 1 518 долл./кв. м.

Торговые площади вне торговых центров Львова и Одессы подешевели на 0,33% - до 1 791 долл./кв. м и 0,11% - до 1 886 долл./кв. м, соответственно. Во Львове самым дешевым оставался Сыхивский район со средней ценой 1 474 долл./кв. м, а самые дорогие торговые помещения продавались в Галицком районе - 2 169 долл./кв. м. В Одессе наиболее дешевые торговые площади в августе были в районе Молдаванка - 1 494 долл./кв. м, а самые дорогие в Приморском районе - 2 077 долл./кв. м.

Меньше всего снизились в цене торговые помещения Донецка - всего на 0,06%, до 1 547 долл./кв. м. Самым дешевым в Донецке оставался Петровский район, где средняя цена составила 993 долл./кв. м, а самым дорогим - Ворошиловский район со средней стоимостью продажи в 1 915 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продажи торговых помещений (вне торговых центров) на вторичном рынке Киева в августе 2013 года, по данным SV Development, снизилась на 0,26% - до 2 312 долл./кв. м.

По оценкам компании DTZ, базовые арендные ставки на качественную торговую недвижимость будут оставаться в целом стабильными в 2013-2015 годах. В то же время, арендные ставки на некачественные торговые помещения будут потенциально подвержены снижению, что связано со сравнительно небольшим количеством качественных ритейлеров в стране, значительным объемом торговых помещений, заявленных к открытию в ближайшей перспективе, а также рисками экономической нестабильности в Украине и мире.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.