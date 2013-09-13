Акционер оценил сеть Hilton в 30 млрд долл. перед IPO

Инвестиционная компания Blackstone Group LP хочет провести первичное размещение гостиничной группы Hilton Worldwide Inc, оценив свой актив примерно в 30 миллиардов долларов с учетом долга, сообщил источник, близкий к ситуации, передает Рейтер.

Blackstone подала заявку на IPO Hilton Worldwide, чтобы продать рынку миноритарный пакет, за который планируется получить до $1,25 миллиарда, говорится в заявке, направленной в Комиссию по ценным бумагам и рынкам США.

Само размещение, по информации источников, ожидается в начале 2014 года.

Blackstone отказалась от комментариев.

Blackstone выкупила Hilton в 2007 году за 26,7 миллиарда долл., надеясь на то, что восстановление экономики, рост мобильности бизнеса и цен на гостиничные услуги обеспечат быстрый рост капитализации сети.

В последние три года на гостиничном рынке Нового Света наблюдалась активизация спроса, в этом году отразившаяся в 15-процентном увеличении цены бумаг Marriott International Inc и примерно 20-процентном подорожании акций Starwood Hotels and Resorts.

Основанный в 1919 году Конрадом Хилтоном отельный оператор обладает сетью из 4.041 гостиницы в 90 странах, в том числе под такими брендами, как Conrad и Waldorf Astoria.

EBITDA компании в 2012 году составила около 2 миллиардов долл. Долг составляет примерно 15,4 миллиарда долл.