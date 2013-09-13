Средняя стоимость продажи офисов в Киеве снизилась на 0,5%

Средняя стоимость продажи офисных помещений вне бизнес-центров на вторичном рынке Киева с 14 августа по 13 сентября 2013 года снизилась на 0,5% - до 2 176 долл./кв. м, сообщила консалтинговая компания SV Development.

«При этом самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 622 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 246 долл./кв. м», - говорится в сообщении SV Development.

По данным консалтинговой компании, снижение цен на офисы вне бизнес-центров в августе наблюдалось во всех районах столицы. Больше всего подешевели офисные помещения в Подольском и Печерском районах – на 0,8%, до 2 351 долл./кв. м и на 0,79%, до 3 246 долл./кв. м соответственно. Меньше всего в прошлом месяце снизилась стоимость офисов в Деснянском районе – на 0,06%, до 1 622 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продажи офисных помещений вне бизнес-центров на вторичном рынке Киева в июле 2013 года, по данным SV Development, снизилась на 0,72% - до 2 191 долл./кв. м.

В І полугодии стоимость офисов в столице выросла на 2,27% - до 2 207 долл./кв. м.

По мнению главы департамента стратегического консалтинга компании «Украинская торговая гильдия» Виктора Оборского, в ближайшие 3-5 лет рынок офисной недвижимости будет находиться в состоянии стагнации и будет инвестиционно непривлекательным.

Справка УНИАН. SV Development – консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.