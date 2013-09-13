Стоимость продажи офисов в 5 крупнейших городах Украины снизилась на 0,3-0,7%

Средняя стоимость продажи офисных помещений вне бизнес-центров на вторичных рынках 5 крупнейших городов Украины с 14 августа по 13 сентября 2013 года снизилась на 0,28-0,66%, сообщила консалтинговая компания SV Development.

По ее данным, больше всего в августе подешевели офисы в Донецке - на 0,66% - до 1 497 долл./кв. м. При этом самым дешевым в городе оставался Кировский район со средним показателем 1 023 долл./кв. м, самым дорогим - Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 1 914 долл./кв. м.

В Харькове и Львове офисы подешевели на 0,46% и 0,43% - до 1 309 долл./кв. м и 1 851 долл./кв. м, соответственно. При этом в Харькове самым дешевым оставался Фрунзенский район со средним показателем 1 159 долл./кв. м, самым дорогим - Киевский район, где средняя цена продажи составила 1 596 долл./кв. м. А во Львове самые дешевые офисы продавались в Сыхивском районе – по 1 626 долл./кв. м, самые дорогие – в Галицком районе - 2 179 долл./кв. м.

В Днепропетровске и Одессе офисы подешевели на 0,37% и 0,28% - до 1 342 долл./кв. м и 1 798 долл./кв. м, соответственно. В Днепропетровске наиболее дешевые офисные помещения продавались в Индустриальном районе, их средняя цена была на уровне 1 107 долл./кв. м, а самые дорогие – в Бабушкинском районе - 1 527 долл./кв. м. В Одессе самым дешевым оставался Поселок Котовского со средней ценой в 1 417 долл./кв.м, самым дорогим - Приморский район, где средняя стоимость продажи составила 1 963 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя стоимость продажи офисных помещений вне бизнес-центров на вторичных рынках 5 крупнейших городов Украины в июле снизилась на 0,46-0,83%.

Стоимость продажи офисов в 5 крупнейших городах Украины в І полугодии выросла на 1,7-2,3%.

Больше всего за полгода подорожали офисы во Львове - на 2,34%, до 1 878 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.