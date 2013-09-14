Правительственная комиссия приступила к работе на месте паводка в Одесской области

Правительственная комиссия во главе с вице-премьер-министром Украины Юрием Бойко, созданная для организации помощи людям и ликвидации последствий наводнения в Одесской области, приступила к работе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

«Комиссия приступила к работе на месте наводнения. В первую очередь правительственная комиссия организует предоставление помощи людям, обеспечение безопасности населения в зоне стихийного бедствия и проведение защитных и восстановительных работ», - сообщили в пресс-службе.

Комментируя поставленные перед комиссией задачи, премьер-министр Украины Николай Азаров подчеркнул, что глава государства требует, чтобы каждый гражданин в зоне беды был защищен, а пострадавшим была предоставлена соответствующая помощь.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области из-за сильных дождей подтоплено 308 домов, отселено почти 600 человек. Два человека погибли.

Всего к ликвидации последствий ненастья привлечено 250 человек, 60 единиц техники и 20 мотопомп.

На случай дальнейшего осложнения ситуации образован резерв сил и средств в составе 133 человек, 41 техники и насосного оборудования для проведения аварийно-спасательных и других безотлагательных работ.