В Одессе градосовет одобрил застройку 60 га курортной зоны

Архитектурно-градостроительный совет при управлении архитектуры и градостроительства Одесского городского совета одобрил застройку 60 га курортной зоны.

Как сообщили УНИАН в градосовете, в ходе заседания, состоявшегося 13 сентября, утвержден детальный план территории в 60 га - в границах улиц Посмитного, Тенистой, Генуэзской, Солнечной, Пионерской и Гагаринского плато. Он предполагает возведение объектов курортно-рекреационного назначения, обслуживания, учебные и жилые. Планируется часть данной курортной зоны сохранить с соответствующим ландшафтом. При этом вдоль улицы Генуэзской разместят «деловые объекты».

Для решения транспортной проблемы проезжую часть улиц Посмитного, Генуэзскую, и Пионерскую проектанты хотят расширить с 2 полос до 4. После этого ширина Генуэзской составит 40 метров, Пионерской - 30, Посмитного - 35 м.

На территории Межрейсовой базы моряков, расположенной на улице Пионерской, построят церковно-приходскую школу на 22 класса. В ее комплексе – актовый зал, оздоровительный комплекс, столовая на 300 мест и православная церковь. Кроме того - спорткомплекс с бассейном и тренажерным залом. Здание будет напоминать крылья ангела.

Заказчик детального плана - управление архитектуры и градостроительства Одесского городского совета, инвестор - ООО «Валео-Инвест» и Благотворительный фонд «Студенческая церковь», проектная организация – коммунальное предприятие «Одеспроект».

Как сообщал УНИАН, Одесский городской совет 18 июля разрешил благотворительному фонду «Студенческая церковь» разрабатывать проект землеустройства по отводу земельного участка на территории Межрейсовой базы моряков под строительство церковно-приходской школы. Ориентировочная площадь участка базы, расположенной в курортной зоне - по ул.Пионерская, 30, составляет 1,913 га.

Инициатором возведения церковно-приходской школы является народный депутат Украины от Партии регионов, почетный президент Одесской национальной юридической академии Сергей Кивалов.